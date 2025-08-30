Concert Shake N’Mat Au Vestiaire Café Lannemezan

Concert Shake N’Mat Au Vestiaire Café Lannemezan samedi 30 août 2025.

Concert Shake N’Mat

Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-30 20:00:00
2025-08-30

Concert rock en plein air avec le groupe SHAKE N’ MAT
Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 94 41 

English :

Open-air rock concert by SHAKE N’ MAT

German :

Rockkonzert unter freiem Himmel mit der Band SHAKE N’ MAT

Italiano :

Concerto rock all’aperto con gli SHAKE N’ MAT

Espanol :

Concierto de rock al aire libre con SHAKE N’ MAT

L’événement Concert Shake N’Mat Lannemezan a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65