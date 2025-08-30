Concert Shake N’Mat Au Vestiaire Café Lannemezan
Concert Shake N’Mat Au Vestiaire Café Lannemezan samedi 30 août 2025.
Concert Shake N’Mat
Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 20:00:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Concert rock en plein air avec le groupe SHAKE N’ MAT
.
Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 94 41
English :
Open-air rock concert by SHAKE N’ MAT
German :
Rockkonzert unter freiem Himmel mit der Band SHAKE N’ MAT
Italiano :
Concerto rock all’aperto con gli SHAKE N’ MAT
Espanol :
Concierto de rock al aire libre con SHAKE N’ MAT
L’événement Concert Shake N’Mat Lannemezan a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65