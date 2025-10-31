Concert Shake n’Mat Au bar restaurant Sortie 16 Lannemezan

Concert Shake n’Mat Au bar restaurant Sortie 16 Lannemezan vendredi 31 octobre 2025.

Concert Shake n’Mat

Au bar restaurant Sortie 16 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Groupe de reprises des grands succès rock AC-DC, Deep Purple, Téléphone, Queen, ZZ Top, U2, Kiss, Pink Floyd, Van Halen, The Beatles, Muse, Depeche Mode, Zazie…

Renseignements et réservations au 05 62 39 91 29

Au bar restaurant Sortie 16 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 91 29

English :

Rock cover band: AC-DC, Deep Purple, Téléphone, Queen, ZZ Top, U2, Kiss, Pink Floyd, Van Halen, The Beatles, Muse, Depeche Mode, Zazie…

Information and reservations: 05 62 39 91 29

German :

Gruppe, die große Rockhits covert: AC-DC, Deep Purple, Téléphone, Queen, ZZ Top, U2, Kiss, Pink Floyd, Van Halen, The Beatles, Muse, Depeche Mode, Zazie…

Informationen und Reservierungen unter 05 62 39 91 29

Italiano :

Una cover band dei più grandi successi rock: AC-DC, Deep Purple, Téléphone, Queen, ZZ Top, U2, Kiss, Pink Floyd, Van Halen, The Beatles, Muse, Depeche Mode, Zazie…

Informazioni e prenotazioni al numero 05 62 39 91 29

Espanol :

Una banda de versiones de los grandes éxitos del rock: AC-DC, Deep Purple, Téléphone, Queen, ZZ Top, U2, Kiss, Pink Floyd, Van Halen, The Beatles, Muse, Depeche Mode, Zazie…

Información y reservas en el 05 62 39 91 29

