Concert Shamade Swing Trio à Espagnac Sainte-Eulalie Espagnac-Sainte-Eulalie

Concert Shamade Swing Trio à Espagnac Sainte-Eulalie

cour du prieuré Espagnac-Sainte-Eulalie Lot

Gratuit

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-08-24 20:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Shamade Swing Trio c’est un violon, une guitare et une contrebasse qui swinguent au gré de leurs compositions, mélangeant arrangements subtils et improvisations passionnées.

Ces trois musiciens aux multiples influences vous transporteront dans un univers musical riche en couleurs et en émotions.

Julien Casanovas: violon

Sebastien Gutiez: guitare

Benoît Pradines: contrebasse

Restauration sur place Bistrot du prieuré et son célèbre Brasero .

cour du prieuré Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Lot Occitanie +33 5 65 11 42 66

English :

Shamade Swing Trio is a violin, a guitar and a double bass swinging to the beat of their compositions, mixing subtle arrangements and passionate improvisations.

These three multi-influenced musicians will transport you into a musical universe rich in color and emotion.

Julien Casanovas: violin

Sebastien Gutiez: guitar

Benoît Pradines: double bass

German :

Das Shamade Swing Trio besteht aus einer Violine, einer Gitarre und einem Kontrabass, die im Rhythmus ihrer Kompositionen swingen und dabei subtile Arrangements mit leidenschaftlichen Improvisationen mischen.

Diese drei Musiker mit vielfältigen Einflüssen werden Sie in ein musikalisches Universum voller Farben und Emotionen entführen.

Julien Casanovas: Geige

Sebastien Gutiez: Gitarre

Benoît Pradines: Kontrabass

Italiano :

Lo Shamade Swing Trio è composto da un violino, una chitarra e un contrabbasso che oscillano al ritmo delle loro composizioni, mescolando arrangiamenti sottili e improvvisazioni appassionate.

Questi tre musicisti dalle molteplici influenze vi trasporteranno in un universo musicale ricco di colori ed emozioni.

Julien Casanovas: violino

Sebastien Gutiez: chitarra

Benoît Pradines: contrabbasso

Espanol :

Shamade Swing Trio es un violín, una guitarra y un contrabajo balanceándose al ritmo de sus composiciones, mezclando arreglos sutiles e improvisaciones apasionadas.

Estos tres músicos con múltiples influencias le transportarán a un universo musical rico en color y emoción.

Julien Casanovas: violín

Sébastien Gutiez: guitarra

Benoît Pradines: contrabajo

