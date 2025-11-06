Concert shame La Cartonnerie Reims

Concert shame

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Shame on tour

shame revient plus fort, plus tranchant, plus essentiel que jamais avec Cutthroat, un nouvel album prévu pour 2025, produit par John Congleton (St. Vincent, Angel Olsen). Un disque sans compromis, grandiose et nerveux, où se croisent guitares acérées et boucles électroniques, porté par une énergie brute et indomptable. Premier extrait une bombe hédoniste et urgente, probablement leur meilleur titre à ce jour. Avec leur post-punk tendu et fiévreux, Shame ausculte l’époque à grands coups de riffs et de sarcasme. Charlie Steen et sa bande n’ont jamais eu la langue dans leur poche entre introspection, politique et provoc’, leurs concerts sont tout sauf sages et toujours légendaires. Seulement quatre dates en France pour cette tournée, dont un passage à La Cartonnerie de Reims. Autant dire que c’est à ne pas rater. Post-punk anglais sans filtre et sans paillettes. Préparez-vous à en prendre plein les oreilles. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne

