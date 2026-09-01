Informations pratiques

Le Burgaud

CONCERT : SHAMR’OC

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Shamr’Oc, c’est la musique irlandaise qui s’invite en Occitanie.

Avec un répertoire d’origine irlandaise, bretonne, poitevine, acadienne ou même country, les membres de Shamr’Oc prennent plaisir à diffuser ces musiques traditionnelles, sans limites géographiques ni culturelles. Tous originaires d’Occitanie, ils partagent l’attachement aux racines et au régionalisme.

La richesse et la diversité du répertoire permettent à la fois de retrouver l’inégalable ambiance festive des pubs irlandais mais aussi de réserver des moments d’écoute plus posée au travers de mélodies inspirantes, avec pour trait d’union l’esprit de la fête et du bon vivre. 5 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

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English :

Shamr?Oc brings Irish music to Occitanie.%A0

L’événement CONCERT : SHAMR’OC Le Burgaud a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE