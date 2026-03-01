Concert SHAMS Duo Saulxures-sur-Moselotte

Concert SHAMS Duo

20 Rue du Moulin Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

2026-03-21

Shams, duo Oud & Violoncelle ! Compositions et improvisations contemporaines inspirées des musiques traditionnelles. Shams est une rencontre entre deux musiciens aux parcours et aux origines différentes. Une rencontre entre la surprise des improvisations et le caractère des compositions. Une rencontre entre l’intensité de la tradition et la liberté des codes contemporains. Ces deux concerts sont proposés en partenariat avec le Refuge de Création du Rupt de Bamont et le Musée du Bois de Saulxures-sur-Moselotte. Les programmes seront sensiblement identiques, mais chaque représentation restera unique grâce aux temps d’improvisation proposés par les musiciens. Une adhésion de 5 € sera demandée à l’entrée pour accéder au site (si vous n’avez pas encore adhéré pour l’année 2026). 16h30 Rendez-vous au Musée du Bois de Saulxures. 17h00 Concert. 18h30 Montée à pied vers le Refuge (15 à 20 minutes de marche). 19h00 Grand couscous festif. 21h00 Concert au Refuge. Une navette sera mise en place pour les personnes ne souhaitant pas faire la montée à pied. Assiettes à partir de 5 €. Les enfants ne paient pas. Possibilité de dormir sur place (sur réservation). Réservation indispensable par téléphone auprès de Marianne (merci d’indiquer les noms et prénoms des personnes souhaitant participer) ou sur le site HelloAsso.Tout public

20 Rue du Moulin Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 6 89 16 26 22 resonuances@gmail.com

English :

Shams, Oud & Cello duo! Contemporary compositions and improvisations inspired by traditional music. Shams is an encounter between two musicians with different backgrounds and origins. A meeting between the surprise of improvisations and the character of compositions. A meeting between the intensity of tradition and the freedom of contemporary codes. These two concerts are offered in partnership with the Refuge de Création du Rupt de Bamont and the Musée du Bois de Saulxures-sur-Moselotte. The programs will be more or less identical, but each performance will remain unique thanks to the improvisation time proposed by the musicians. A 5? membership fee will be required to access the site (if you haven?t already joined for 2026). 4:30 pm: Rendezvous at the Musée du Bois de Saulxures. 5:00 pm: Concert. 6:30pm: Walk up to the Refuge (15 to 20 minutes walk). 7:00 pm: Festive couscous. 9:00 pm: Concert at the Refuge. A shuttle bus will be available for those not wishing to walk up to the Refuge. Plates from 5? No charge for children. Possibility of sleeping on site (booking required). Reservations essential by telephone with Marianne (please indicate the first and last names of those wishing to attend) or on the HelloAsso website.

L’événement Concert SHAMS Duo Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-02-28 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES