Concert Shannon Wright + Ruby Shoes Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Shannon Wright + Ruby Shoes

Le Tetris Le Havre

2026-03-18

Comme Cat Power ou PJ Harvey, Shannon Wright incarne cette nouvelle génération de chanteuses libres, s’aventurant dans le folk avec les armes électriques de l’indie rock et la rage du grunge. Après plus de 5 ans d’absence discographique, l’autrice compositrice, multi instrumentiste et interprète américaine, délivre son onzième album Reservoir of Love. Des chansons où l’intensité s’incarne tantôt en brasiers rock électriques, tantôt en ballades déchirantes, se parant de chœurs et cordes, du son chaud d’un Wurlitzer, d’une guitare ou un piano. Ce disque, hanté par la maladie et le deuil s’avère débordant d’énergie, de lumière et d’amour.

Ruby Shoes Rock

Groupe franco-britannique made in Le Havre, Ruby Shoes joue un rock indie et indé, élégant et rythmé. Pinky, guitare/voix, et Kokor, basse boîtes à rythmes, ont déjà à leur actif deux albums. La voix oscille entre sensualité intimiste et puissance vocale assumée, portée par les thèmes acérés de la basse. En septembre 2024, le duo devient un trio avec l’arrivée d’Arnaud Clément, ses boîtes à rythmes et ses claviers. Si les influences revendiquées du groupe sont la déesse PJ Harvey ou encore les cultissimes The Kills, Ruby Shoes ne s’interdit rien et nourrit son univers musical de sa grande culture punk et rock. On y croise les Slits comme Siouxsie, le Velvet comme Courtney Barnett.

