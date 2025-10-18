Concert Shelly Allone Bar associatif Le Ti’Boussa Avranches

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 Rue de la liberté Avranches Manche

Début : 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Un voyage dans l’univers métis de Shelly au travers de chansons empreintes de poésie et de rythmes chaloupés (guitare, congas, sanza et une pédale à boucles). Participation libre au chapeau. .

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 Rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 53 87 87 Al.tiboussa@gmail.com

