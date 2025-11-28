Concert Shériff Mouloud y Zorro Loco La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Concert Shériff Mouloud y Zorro Loco La baleine à bascule Piégut-Pluviers vendredi 28 novembre 2025.

Concert Shériff Mouloud y Zorro Loco

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Début : 2025-11-28

2025-11-28

Dans le cadre du festival Bar-Bars. A la frontière entre l’Afrique du nord et l’Amérique du Sud, faux rejetons cachés d’Ivy et de Jello, Sheriff Mouloud y el Zorro Loco balancent un Rock’n’roll garage stupide, incompréhensible et destructeur. Petite restauration.

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English : Concert Shériff Mouloud y Zorro Loco

As part of the Bar-Bars festival. On the border between North Africa and South America, the hidden offspring of Ivy and Jello, Sheriff Mouloud y el Zorro Loco swing their stupid, incomprehensible and destructive garage rock’n’roll. Small catering.

German : Concert Shériff Mouloud y Zorro Loco

Im Rahmen des Festivals Bar-Bars. An der Grenze zwischen Nordafrika und Südamerika spielen Sheriff Mouloud y el Zorro Loco, die falschen, versteckten Sprösslinge von Ivy und Jello, einen dummen, unverständlichen und zerstörerischen Garagen-Rock’n’Roll. Kleine Speisen und Getränke.

Italiano :

Nell’ambito del festival Bar-Bars. Al confine tra Nord Africa e Sud America, lo sceriffo Mouloud y el Zorro Loco, figlio nascosto di Ivy e Jello, si esibisce con il suo stupido, incomprensibile e distruttivo garage rock’n’roll. Piccolo catering.

Espanol : Concert Shériff Mouloud y Zorro Loco

En el marco del festival Bar-Bars. En la frontera entre África del Norte y América del Sur, el Sheriff Mouloud y el Zorro Loco, el vástago oculto de Ivy y Jello, sacuden con su rock’n’roll de garaje estúpido, incomprensible y destructivo. Pequeño catering.

