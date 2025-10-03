Concert » Sherlock Junior » Plouguin

Eglise Plouguin Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Après un premier ciné-concert créé en solo sur le film muet The Cameraman (1928), Olivier Raffin créé une nouvelle formule en duo piano/orgue jazz pour s’attaquer à un autre coup de maître de Buster Keaton, Sherlock Junior (1924).

On retrouve dans ce film tout le génie de Keaton en tant que réalisateur, scénariste, acteur, cascadeur et même magicien.

Les séquences de ce film au rythme incroyable s’enchaînent à une vitesse folle. Cascades, rebondissements, effets visuels, tout y est… Son tempo parfois proche du cartoon, sa rigueur, ses innovations techniques (certains trucages demeurent encore incompréhensibles aujourd’hui) et son scénario en fait un chef d’œuvre et propose un vrai défi au musicien qui voudrait s’y frotter. .

Eglise Plouguin 29830 Finistère Bretagne

