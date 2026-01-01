Concert Shlama Le Temple Nyons

Concert Shlama

Le Temple 1 Avenue Paul Laurens Nyons Drôme

Début : 2026-01-17 16:00:00

2026-01-17

Concert a capella de chants sacrés des chrétiens d’orient avec le trio Shlāma.

Araméen, syriaque, soureth, hébreu, arabe, slavon, arménien, géorgien

Avec Lydie Loyer, Yannick Loyer et Isabelle Rappart

Le Temple 1 Avenue Paul Laurens Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A capella concert of Eastern Christian sacred songs with the Shl?ma trio.

Aramaic, Syriac, Sureth, Hebrew, Arabic, Slavonic, Armenian, Georgian

With Lydie Loyer, Yannick Loyer and Isabelle Rappart

