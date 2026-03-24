Concert Shortcut au Café des 7 Sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot
Concert Shortcut au Café des 7 Sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot vendredi 3 avril 2026.
Concert Shortcut au Café des 7 Sources
Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Concert du groupe local ShortcutTout public
0 .
Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est cafedes7sources@gmail.com
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English :
Concert by local band Shortcut
L’événement Concert Shortcut au Café des 7 Sources Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-03-24 par MT TERRES TOULOISES