Concert Shortcut au Café des 7 Sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot

Concert Shortcut au Café des 7 Sources 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 2026-04-03

Concert Shortcut au Café des 7 Sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot vendredi 3 avril 2026.

Concert Shortcut au Café des 7 Sources

Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

Concert du groupe local ShortcutTout public
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Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est   cafedes7sources@gmail.com

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English :

Concert by local band Shortcut

L’événement Concert Shortcut au Café des 7 Sources Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-03-24 par MT TERRES TOULOISES

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