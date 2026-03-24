Concert Shortcut au Café des 7 Sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot

Concert Shortcut au Café des 7 Sources

Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Concert du groupe local ShortcutTout public

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Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est cafedes7sources@gmail.com

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English :

Concert by local band Shortcut

L’événement Concert Shortcut au Café des 7 Sources Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-03-24 par MT TERRES TOULOISES