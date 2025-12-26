Concert Show des Covercast Ault

Concert Show des Covercast

Rue du Moulin Ault Somme

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

2026-04-18

5€ Gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation obligatoire.

Beatles, the Cure, the Who, Telephone, the Clash, Pink floyd, Queen, U2, Blur, Dire straits, the Police, Midnight oil, Oasis, ZZ TOP, AC/DC, Muse, Coldplay… entre autres groupes mythiques des dernières décennies !

Depuis près de 20 ans, le quatuor Covercast s’est imposé parmi les Cover Bands Rock qui évoluent sur le Territoire Samarien et au-delà, des Hauts de France.

Avec une passion communicative et une énergie débordante, le quatuor Covercast embarque son public à chacun de ses concerts dans une capsule spaciotemporelle loin du désenchantement de l’actualité. Un show musical passionné et profondément respectueux des sons originaux.

Fort d’un répertoire généreux, constitué des plus grands hits du Rock sur 5 décennies, le groupe Covercast régale son public et reste fidèle aux morceaux cultes, tout en y apportant sa signature sonore, forgée par des centaines de concerts…

Durée 2h

Buvette sur place

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

English :

5? Free for children under 16. Reservations required.

Beatles, the Cure, the Who, Telephone, the Clash, Pink Floyd, Queen, U2, Blur, Dire Straits, the Police, Midnight Oil, Oasis, ZZ TOP, AC/DC, Muse, Coldplay… and many other legendary bands of recent decades!

Over the past 20 years, the Covercast quartet has established itself as one of the leading rock cover bands on the Samarien territory and beyond, in the Hauts de France.

With their infectious passion and boundless energy, the Covercast quartet take their audiences on a journey in a space-time capsule, far from the disenchantment of current events. A passionate musical show with a deep respect for original sounds.

With a generous repertoire of rock’s greatest hits spanning 5 decades, Covercast delight their audiences, staying true to their cult hits while adding their own signature sound, forged over hundreds of concerts?

Duration: 2 hours

Refreshment bar on site

