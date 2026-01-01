Concert Show Quai’s Jam Session La Sirène La Rochelle
Venez participer au Showquai’s : Jam Session sur la scène du Quai de La Sirène !
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
English :
Come and take part in Showquai?s: Jam Session on the Quai de La Sirène stage!
