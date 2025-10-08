Concert showcase Pourqu’on s’apprivoise Médiathèque Bressuire

Concert showcase Pourqu'on s'apprivoise Médiathèque Bressuire mercredi 8 octobre 2025.

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit

La médiathèque vous propose un avant-goût du spectacle « Pour qu’on s’apprivoise » autour du répertoire adulte

d’Anne Sylvestre.

Le spectacle sera donné le vendredi 17 octobre à 20h30 Salle Bel Air à Moncoutant-sur-Sèvre (billetterie auprès de l’Office de Tourisme).

Dans le cadre du festival Voix et Danses.

Ados et adultes, réservation conseillée. .

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

