Concert showcase Pourqu’on s’apprivoise Médiathèque Bressuire

Concert showcase Pourqu’on s’apprivoise
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
La médiathèque vous propose un avant-goût du spectacle « Pour qu’on s’apprivoise » autour du répertoire adulte
d’Anne Sylvestre.
Le spectacle sera donné le vendredi 17 octobre à 20h30 Salle Bel Air à Moncoutant-sur-Sèvre (billetterie auprès de l’Office de Tourisme).
Dans le cadre du festival Voix et Danses.
Ados et adultes, réservation conseillée. .
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
