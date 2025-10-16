Concert Showher TARBES Tarbes

Concert Showher

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Avec ce duo d’électro-pop française, elles ouvrent leurs chakras féminins et proposent un univers sensible et énergique qui leur ressemble.

2 claviers, une guitare bleue, des boucles électroniques lancées sur un pad, 2 voix qui s’entremêlent et des corps qui balancent.

Chanter et danser de manière décomplexée, en synergie avec le public, comme sous la douche mais toutes ensemble !

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TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr

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English :

With this French electro-pop duo, they open up their feminine chakras and offer a sensitive, energetic universe that is very much their own.

2 keyboards, a blue guitar, electronic loops thrown on a pad, 2 intertwining voices and swaying bodies.

Singing and dancing in a no-holds-barred way, in synergy with the audience, as if in the shower, but all together!

L’événement Concert Showher Tarbes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de Tarbes|CDT65