Concert Shubiao Quartet conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Concert Shubiao Quartet conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar jeudi 11 septembre 2025.
Concert Shubiao Quartet
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-09-11 20:30:00
fin : 2025-09-11
Date(s) :
2025-09-11
De la terre nourricière au grand ciel bleu, Shubiao Quartet emmène le public dans une chevauchée singulière, avec l’authenticité d’une musique qui vient du cœur.
.
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
English :
From mother earth to blue sky, Shubiao Quartet takes the audience on a singular ride, with the authenticity of music from the heart.
German :
Das Shubiao Quartet nimmt das Publikum mit auf einen einzigartigen Ritt von der Mutter Erde bis zum großen blauen Himmel, mit der Authentizität einer Musik, die von Herzen kommt.
Italiano :
Dalla Madre Terra al grande cielo blu, il Quartetto Shubiao accompagna il pubblico in un viaggio singolare, con l’autenticità della musica che viene dal cuore.
Espanol :
Desde la Madre Tierra hasta el gran cielo azul, Shubiao Quartet lleva al público en un singular viaje, con la autenticidad de la música que nace del corazón.
L’événement Concert Shubiao Quartet Montélimar a été mis à jour le 2025-07-16 par Montélimar Tourisme Agglomération