Concert Shubiao Quartet

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle Gers

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Spirale, association culturelle qui œuvre pour la promotion du spectacle vivant en milieu rural, vous propose une nouvelle soirée autour de la danse.

Au programme de la soirée

19h30 repas

21h concert SHUBIAO QUARTET Chant mongol et Musique traditionnelle

Shubiao Quartet perpétue au 21e siècle l’héritage millénaire du chant diphonique et des instruments traditionnels de Mongolie. Dans leur univers, les louanges et les épopées se font transes douces, chants du cœur ou rythmes telluriques. Une musique puissante qui nous emmène vers un ailleurs mythique.

Shubiao Quartet est né de la rencontre entre Shubiao, héritier de la tradition musicale mongole, et Vincent Tournoud, chanteur formé à la diphonie dans l’Altaï. Rejoints par le percussionniste Florent Diara et le guitariste-producteur Yoan Richard, ils créent une rencontre entre le répertoire mongol et le 21e siècle européen. Utilisant une variété d’instruments comme le morin khuur, le tovshuur et le chant diphonique, combinés avec des percussions modernes et des instruments électroniques, ils créent une expérience sonore intense, cinématographique. Leur musique revisite les morceaux traditionnels des nomades d’Asie centrale, célébrant la nature, la vie pastorale et les épopées historiques. Avec des performances qui offrent des paysages grandioses autant que des émotions profondes, Shubiao Quartet transporte le public dans une chevauchée musicale authentique et envoûtante.

Un lieu de création et de partage

Installée aux côtés de l’écocentre Pierre & Terre, Spirale dispose d’un théâtre et d’espaces adaptés à l’accueil d’artistes en résidence. Ce lieu devient ainsi un espace de création et de répétition pour de nombreuses compagnies professionnelles. L’association propose également des ateliers mensuels autour de la parole et du corps, en partenariat avec l’écocentre Pierre & Terre.

Une programmation annuelle et des actions culturelles

Au-delà du festival, Spirale propose une programmation culturelle tout au long de l’année, avec des spectacles mensuels au Théâtre Spirale. Ces soirées comprennent généralement un spectacle tout public en début de soirée, suivi d’un repas bio et local préparé par les bénévoles, puis d’un second spectacle en deuxième partie de soirée. Ces événements visent à créer des moments conviviaux et accessibles à tous. .

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39 spiraleahistoires@laposte.net

English :

Spirale, a cultural association promoting live performance in rural areas, presents a new evening of dance.

On the program

7:30pm: meal

9pm: SHUBIAO QUARTET concert Mongolian song and traditional music

Shubiao Quartet brings the age-old heritage of Mongolian diphonic singing and traditional instruments into the 21st century. In their universe, praises and epics become gentle trances, heartfelt songs or telluric rhythms. A powerful music that takes us to a mythical elsewhere.

Shubiao Quartet was born of the encounter between Shubiao, heir to the Mongolian musical tradition, and Vincent Tournoud, a singer trained in diphony in the Altai region. Joined by percussionist Florent Diara and guitarist-producer Yoan Richard, they create an encounter between the Mongolian repertoire and 21st-century Europe. Using a variety of instruments such as the morin khuur, tovshuur and diphonic singing, combined with modern percussion and electronic instruments, they create an intense, cinematic sound experience. Their music revisits the traditional songs of Central Asian nomads, celebrating nature, pastoral life and historical epics. With performances that offer both awe-inspiring landscapes and deep emotions, Shubiao Quartet take audiences on an authentic, spellbinding musical ride.

