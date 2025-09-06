Concert SidCrashTest / The Par’S Bar Davarn’Breizh Landerneau
Concert SidCrashTest / The Par’S Bar Davarn’Breizh Landerneau samedi 6 septembre 2025.
Concert SidCrashTest / The Par’S
Bar Davarn’Breizh 12 Rue des Boucheries Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 21:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Concert Punk-Rock au bar Davarn’Breizh avec les Landernéens The Par’S et les Rennais SID Crashtest. .
Bar Davarn’Breizh 12 Rue des Boucheries Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 04 95 23
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert SidCrashTest / The Par’S Landerneau a été mis à jour le 2025-08-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS