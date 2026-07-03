Concert Sidney Balsalobre “Chanson a` la franc¸aise” L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Informations pratiques

Ornans

Concert Sidney Balsalobre “Chanson a` la franc¸aise”

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Bonjour petit monde, je viens avec une guitare vous raconter le monde d’aujourd’hui, murmurer les souvenirs d’hier et redessiner ceux de demain. Je vous propose une chanson d’auteur a` la franc¸aise, une guitare bien espagnol, un univers un peu hors piste. C’est dro^le parfois, triste souvent, ou l’inverse. C¸a de´pend des jours, et des gens présents. Une chanson presque franc¸aise dramatiquement dro^le, oniriquement voyageuse, tristement joyeuse et de´licieusement absurde, a` l’image du monde. .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Concert Sidney Balsalobre “Chanson a` la franc¸aise”

L’événement Concert Sidney Balsalobre “Chanson a` la franc¸aise” Ornans a été mis à jour le 2026-07-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)