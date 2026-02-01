CONCERT SIGNATURE CALI, ROBIN MCKELLE, FABIAN ORDOÑEZ, GEAD MULHERAN Limoux

CONCERT SIGNATURE CALI, ROBIN MCKELLE, FABIAN ORDOÑEZ, GEAD MULHERAN

29 Avenue André Chénier Limoux Aude

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

La salle de la Tuilerie à Limoux accueille un concert d’exception, réunissant sur une même scène des artistes internationaux et un grand orchestre de référence.

Ce rendez-vous marque le deuxième grand concert public organisé dans la grande salle de la Tuilerie, après le concert du Nouvel An donné par la Lyre, orchestre d’harmonie du Limouxin, qui a inauguré en musique ce nouvel équipement culturel.

Cali , Robin McKelle , Fabian Ordoñez , Gead Mulheran accompagnés par le Big Band Brass de Dominique Rieux.

29 Avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie

English :

The Salle de la Tuilerie in Limoux hosts an exceptional concert, bringing together international artists and a leading orchestra on the same stage.

This is the second major public concert to be held in the Salle de la Tuilerie, following the New Year?s concert given by La Lyre, Limoux?s wind band, which inaugurated this new cultural facility with music.

Cali , Robin McKelle , Fabian Ordoñez , Gead Mulheran accompanied by Dominique Rieux’s Big Band Brass.

