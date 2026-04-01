Concert Silda & le Collectif Artypique Châteaudun
Concert Silda & le Collectif Artypique Châteaudun jeudi 30 avril 2026.
Châteaudun
Concert Silda & le Collectif Artypique
Espace André Malraux Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 20:20:00
Date(s) :
2026-04-30
Au confin de la poésie, où l’art brise les frontières
Le Collectif Artypique et Silda montent sur scène le 30 avril à l’Espace Malraux pour un concert empli d’émotions. 13 .
Espace André Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Au confin de la poe?sie, ou? l’art brise les frontie?res (On the edge of poetry, where art breaks boundaries)
L’événement Concert Silda & le Collectif Artypique Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Chateaudun (Eure-et-Loir)
- Conférence Hippodrome et courses hippiques à Châteaudun (1890-1938) Châteaudun 18 avril 2026
- Exposition de l’Association Philatélique Dunoise sur l’Allemagne Châteaudun 21 avril 2026
- Animation enfants C’est l’heure de l’histoire Châteaudun 22 avril 2026
- Atelier créatif enfants Sac en toile et motifs égyptiens Châteaudun 22 avril 2026
- La Fête de la Bière Châteaudun 25 avril 2026