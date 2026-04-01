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Concert Silda & le Collectif Artypique Châteaudun

Concert Silda & le Collectif Artypique Châteaudun

Concert Silda & le Collectif Artypique Châteaudun jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Espace André Malraux

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif

Châteaudun

Concert Silda & le Collectif Artypique

Espace André Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 20:20:00

Date(s) :
2026-04-30

Au confin de la poésie, où l’art brise les frontières
Le Collectif Artypique et Silda montent sur scène le 30 avril à l’Espace Malraux pour un concert empli d’émotions. 13  .

Espace André Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 

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English :

Au confin de la poe?sie, ou? l’art brise les frontie?res (On the edge of poetry, where art breaks boundaries)

L’événement Concert Silda & le Collectif Artypique Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GRAND CHATEAUDUN

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