Projection Urgence dans l’Indre À la recherche des médecins disparus

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Rendez-vous le 9 janvier à la MLC de Belle-Isle, salle le Quai, à 18h, pour le début de la projection, suivie d’un débat et d’un moment convivial.

MAP36 vous propose une projection de son documentaire sur le désert médical de l’Indre Il faut parfois faire 20, 40 ou 60 kilomètres pour consulter le médecin le plus proche. Attendre des semaines, voir des mois, pour un rendez-vous. Parfois des heures pour une ambulance. Dans l’Indre, comme ailleurs, l’accès aux soins n’est plus une évidence. Ce film raconte la réalité d’un territoire oublié. .

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 18 14

English :

Belle-Isle MLC invites you to a concert by Silent Echo!

L’événement Projection Urgence dans l’Indre À la recherche des médecins disparus Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Châteauroux Berry Tourisme