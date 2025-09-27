Concert Silly Socks La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Silly Socks est un groupe de reprises Pop & rock des années 60 à 90 et composé de 6 musiciens issus des mêmes influences. Les deux Marc, l’un à la batterie, l’autre à la basse, Rémi au clavier, Bertrand et Christophe se partagent guitare et chant, accompagnent Sandrine à la voix tantôt suave et tantôt percussive.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

