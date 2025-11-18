Concert Silver Praise Devant l’Office de tourisme Luz-Saint-Sauveur

Concert Silver Praise

Devant l’Office de tourisme 20 Place du 8 Mai Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 18:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Un trio de chanteuses accompagné d’un pianiste pour un moment rempli d’émotion et d’énergie !

Leur répertoire mêle chants gospel traditionnels et contemporains, portés par des voix puissantes et lumineuses.

Laisse-toi emporter par la magie du Gospel avec Silver Praise !

> Gratuit.

> Tout public. .

Devant l’Office de tourisme 20 Place du 8 Mai Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

A trio of singers accompanied by a pianist for a moment filled with emotion and energy!

Their repertoire mixes traditional and contemporary gospel songs, carried by powerful, luminous voices.

Let yourself be carried away by the magic of gospel with Silver Praise!

German :

Ein Trio von Sängerinnen, begleitet von einem Pianisten, für einen Moment voller Emotionen und Energie!

Ihr Repertoire vermischt traditionelle und zeitgenössische Gospelgesänge, die von kraftvollen und leuchtenden Stimmen getragen werden.

Lassen Sie sich von Silver Praise in die Magie des Gospels entführen!

Italiano :

Un trio di cantanti donne accompagnate da un pianista per un momento ricco di emozioni ed energia!

Il loro repertorio mescola canzoni gospel tradizionali e contemporanee, portate da voci potenti e luminose.

Lasciatevi trasportare dalla magia della musica gospel con Silver Praise!

Espanol :

¡Un trío de cantantes femeninas acompañadas por un pianista para un momento lleno de emoción y energía!

Su repertorio mezcla canciones gospel tradicionales y contemporáneas, transportadas por voces potentes y luminosas.

¡Déjese llevar por la magia de la música Gospel con Silver Praise!

L’événement Concert Silver Praise Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-11-18 par OT de Luz St Sauveur|CDT65