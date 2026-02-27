CONCERT SIM & NEVÉ

6 Rue Guillaume Pellicier Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Après avoir sorti leur premier EP en 2025 L’encre et le miel Sim & Nevé amènent leur live rap guitare au Théâtre de la Plume. Dans ce voyage musical, l’écriture acide de Sim rencontre les sonorités soyeuses de Nevé.

Après avoir sorti leur premier EP en 2025 L’encre et le miel Sim & Nevé amènent leur live rap guitare au Théâtre de la Plume

Dans ce voyage musical, l’écriture acide de Sim rencontre les sonorités soyeuses de Nevé. On y traverse différentes énergies, entre des passages a cappella, des solos de guitare aériens, des rimes techniques, des interludes théâtraux et des beats entraînants.

RDV le vendredi 20 mars au Théâtre de la Plume !

Sur réservation .

6 Rue Guillaume Pellicier Montpellier 34070 Hérault Occitanie la.rampe.douce@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After releasing their first EP in 2025 L’encre et le miel Sim & Nevé bring their live rap-guitar show to the Théâtre de la Plume. In this musical voyage, Sim’s acidic writing meets Nevé’s silky tones.

L’événement CONCERT SIM & NEVÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-02-25 par 34 OT MONTPELLIER