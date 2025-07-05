Concert Simon Ghraichy et Marc André Thionville
Concert Simon Ghraichy et Marc André Thionville vendredi 13 février 2026.
Concert Simon Ghraichy et Marc André
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13
Le pianiste virtuose Simon Ghraichy et le contrebassiste Marc André proposent un voyage musical éclectique, mêlant la passion espagnole de Granados et De Falla, la poésie de Schumann, l’impressionnisme de Debussy, l’élégance de Fauré et l’audace de Piazzolla. Un dialogue inédit entre piano et contrebasse, où tradition et modernité se rencontrent pour une soirée d’exception.
Distribution Simon Ghraichy, piano, Marc André, contrebasseTout public
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
English :
Virtuoso pianist Simon Ghraichy and double bassist Marc André offer an eclectic musical journey, combining the Spanish passion of Granados and De Falla, the poetry of Schumann, the impressionism of Debussy, the elegance of Fauré and the audacity of Piazzolla. A unique dialogue between piano and double bass, where tradition and modernity meet for an exceptional evening.
Cast: Simon Ghraichy, piano, Marc André, double bass
German :
Der virtuose Pianist Simon Ghraichy und der Kontrabassist Marc André präsentieren eine eklektische musikalische Reise, die die spanische Leidenschaft von Granados und De Falla, die Poesie von Schumann, den Impressionismus von Debussy, die Eleganz von Fauré und die Kühnheit von Piazzolla miteinander verbindet. Ein neuartiger Dialog zwischen Klavier und Kontrabass, in dem sich Tradition und Moderne zu einem außergewöhnlichen Abend treffen.
Besetzung: Simon Ghraichy, Klavier, Marc André, Kontrabass
Italiano :
Il pianista virtuoso Simon Ghraichy e il contrabbassista Marc André ci accompagnano in un viaggio musicale eclettico, che unisce la passione spagnola di Granados e De Falla, la poesia di Schumann, l’impressionismo di Debussy, l’eleganza di Fauré e l’audacia di Piazzolla. Un dialogo originale tra pianoforte e contrabbasso, dove tradizione e modernità si incontrano per una serata eccezionale.
Cast: Simon Ghraichy, pianoforte, Marc André, contrabbasso
Espanol :
El virtuoso pianista Simon Ghraichy y el contrabajista Marc André nos embarcan en un ecléctico viaje musical que combina la pasión española de Granados y De Falla, la poesía de Schumann, el impresionismo de Debussy, la elegancia de Fauré y la audacia de Piazzolla. Un diálogo original entre piano y contrabajo, donde tradición y modernidad se dan la mano para una velada excepcional.
Reparto: Simon Ghraichy, piano, Marc André, contrabajo
