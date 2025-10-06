CONCERT SINCLAIR – CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer

CONCERT SINCLAIR Début : 2026-03-19 à 20:30. Tarif : – euros.

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :SINCLAIR en concert Le 19 mars 2026 à 20H30 Avec une Première Partie – Genre : Funk « La scène est ma deuxième maison, et parfois j’ai le sentiment de devoir la rénover de la cave au grenier. C’est chose faite. Aujourd’hui je remonte sur scène avec une envie nouvelle et une approche beaucoup plus précise de la musique. Le fait de jouer plusieurs instruments et de m’entourer aussi de multi instrumentistes me libère et ouvre des possibilités dingues. On va pouvoir donner au public une quantité de couleurs différentes. Je crois qu’il fallait que je passe par ce long processus de remise en question qui s’est traduit par de l’absence pour me trouver enfin à ma place ». Sinclair remonte sur scène avec un nouveau projet Live autour de ses derniers titres tout en reprenant bien sûr ses morceaux emblématiques. Soutenu par ses 5 musiciens Sinclair viendra réjouir le public de Tisot. Le Funk reste au centre de l’ADN musical de ce concert mais se réinvente dans un univers éclectique et singulier pour un show qui groove généreusement. Mélange de sobriété et d’arrangements nouveaux, Sinclair nous livre ici un show énergique et mature, porté par une voix toujours plus maîtrisée. Ouverture des portes à partir de 19H00Infos billetterie :Tarif : 25 euros ( HORS FRAIS DE BILLETTERIE )Concert Debout – Placement LibrePlaces disponibles sur les réseaux France billet (FNAC, CARREFOUR…..) Ticketnet AUCHAN, LECLERC…. WEEZEVENT via notre page Facebook : Centre Culturel Tisot ou directement sur place notamment pour le tarif réduit. – Buvette et restauration sur place- Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )- Parking surveillé- Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77Mail : tisot@la-seyne.fr

