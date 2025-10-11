Concert Sinsaenum La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère
Concert Sinsaenum La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère samedi 11 octobre 2025.
Concert Sinsaenum
La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 9.2 – 9.2 – EUR
– 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 23:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Le supergroupe SINSAENUM, qui regroupe des membres de Kreator, Daath ou encore Loudblast débarque à La Cordo pour un concert d’une intensité rare.
La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilleterie@lacordo.com
English :
Supergroup SINSAENUM, featuring members of Kreator, Daath and Loudblast, arrives at La Cordo for a concert of rare intensity.
German :
Die Supergroup SINSAENUM, der Mitglieder von Kreator, Daath oder Loudblast angehören, kommt für ein Konzert von seltener Intensität ins La Cordo.
Italiano :
Il supergruppo SINSAENUM, composto da membri di Kreator, Daath e Loudblast, si presenta a La Cordo per un concerto di rara intensità.
Espanol :
El supergrupo SINSAENUM, con miembros de la talla de Kreator, Daath y Loudblast, llega a La Cordo para un concierto de rara intensidad.
