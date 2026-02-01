CONCERT SIWING FANTASY SOUEICHKFÉ Soueich

CONCERT SIWING FANTASY

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Début : 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Concert au SoeuichKfé !

Concert Siwing Fantasy !

Duo Clarinette/Accordéon jazz manouche et de musiques de l’Est. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

English :

Concert at SoeuichKfé!

