CONCERT SIWING FANTASY SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 11 février 2026.
Début : 2026-02-11 20:00:00
Concert au SoeuichKfé !
Concert Siwing Fantasy !
Duo Clarinette/Accordéon jazz manouche et de musiques de l’Est. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
English :
Concert at SoeuichKfé!
