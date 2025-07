Concert « Six cordes au fil de l’Allier » | Duo Bailly Chavaniac-Lafayette

Concert « Six cordes au fil de l’Allier » | Duo Bailly Chavaniac-Lafayette mardi 15 juillet 2025.

Concert « Six cordes au fil de l’Allier » | Duo Bailly

Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-15 20:30:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Dans le cadre du festival de guitare de Chanteuges Six cordes au fil de l’Allier dont la neuvième édition se tiendra du 15 au 19 juillet, le château de Chavaniac accueille le concert d’ouverture avec le Duo Bailly.

.

Château Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 43 43 departement@hauteloire.fr

English :

As part of the Chanteuges guitar festival « Six cordes au fil de l’Allier », the ninth edition of which runs from July 15 to 19, the Château de Chavaniac is hosting the opening concert with Duo Bailly.

German :

Im Rahmen des Gitarrenfestivals von Chanteuges « Six cordes au fil de l’Allier », dessen neunte Ausgabe vom 15. bis 19. Juli stattfindet, findet im Schloss von Chavaniac das Eröffnungskonzert mit dem Duo Bailly statt.

Italiano :

Nell’ambito del festival chitarristico di Chanteuges « Six cordes au fil de l’Allier », la cui nona edizione si svolge dal 15 al 19 luglio, lo Château de Chavaniac ospita il concerto di apertura con il Duo Bailly.

Espanol :

En el marco del festival de guitarra de Chanteuges « Six cordes au fil de l’Allier », cuya novena edición se celebra del 15 al 19 de julio, el Château de Chavaniac acoge el concierto inaugural con el Dúo Bailly.

L’événement Concert « Six cordes au fil de l’Allier » | Duo Bailly Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2025-04-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier