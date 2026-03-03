Concert Six Harbor Road La Barmacie Vaubecourt
Concert Six Harbor Road La Barmacie Vaubecourt samedi 23 mai 2026.
Concert Six Harbor Road
La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert dans le cadre du Festival Bars-Bars Argonne.
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est +33 6 32 88 03 41 barmacie.vaubecourt@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert as part of the Argonne Bars-Bars Festival.
Refreshments and catering on site
L’événement Concert Six Harbor Road Vaubecourt a été mis à jour le 2026-03-03 par OT COEUR DE LORRAINE