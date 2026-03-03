Concert Six Harbor Road La Barmacie Vaubecourt

Concert Six Harbor Road

La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert dans le cadre du Festival Bars-Bars Argonne.

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est +33 6 32 88 03 41 barmacie.vaubecourt@gmail.com

English :

Concert as part of the Argonne Bars-Bars Festival.

Refreshments and catering on site

