AGENDA · Sizun
Concert Sizun
jeudi 27 août 2026 · Sizun
Informations pratiques
Sizun
Concert
Loc-Ildut Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Harpe celtique avec Andrea Seki et tablas indiens avec Harjit Singh.
A la Chapelle de Loc-Ildut. .
Loc-Ildut Sizun 29450 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert Sizun a été mis à jour le 2026-07-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX