UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sizun

Concert Sizun

jeudi 27 août 2026 · Sizun

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Loc-Ildut
Ville
29450 Sizun
Département
Finistère
Tarif

Sizun

Concert

Loc-Ildut Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Harpe celtique avec Andrea Seki et tablas indiens avec Harjit Singh.

A la Chapelle de Loc-Ildut.   .

Loc-Ildut Sizun 29450 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Sizun a été mis à jour le 2026-07-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX