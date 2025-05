Concert « Skapin » – ZAC du Mont de Magny Gisors, 24 mai 2025 20:30, Gisors.

Eure

Concert « Skapin » ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Pop rock

Skapin propose un univers riche et décalé où se mêlent des mélodies pop et une instrumentale rock, porté par des textes sincères et percutants. Avec des influences qui vont de la pop au rock, en passant par le rap, le funk et la musique latine, Skapin aime repousser les limites tout en gardant une identité forte.

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert « Skapin »

Pop rock

Skapin offers a rich, offbeat universe of pop melodies and rock instrumentals, supported by heartfelt, hard-hitting lyrics. With influences ranging from pop to rock, rap, funk and Latin music, Skapin likes to push the boundaries while maintaining a strong identity.

German :

Pop-Rock

Skapin bietet ein reiches und schräges Universum, in dem sich Pop-Melodien und Rock-Instrumentalmusik vermischen, getragen von aufrichtigen und eindringlichen Texten. Mit Einflüssen, die von Pop und Rock über Rap und Funk bis hin zu lateinamerikanischer Musik reichen, überschreitet Skapin gerne die Grenzen und behält dabei eine starke Identität.

Italiano :

Pop rock

L’universo ricco e anticonformista di Skapin è una miscela di melodie pop e strumentali rock, sostenuta da testi accorati e di forte impatto. Con influenze che vanno dal pop e dal rock al rap, al funk e alla musica latina, Skapin ama spingersi oltre i confini pur mantenendo una forte identità.

Espanol :

Pop rock

El universo de Skapin es una mezcla de melodías pop e instrumentales de rock, respaldada por letras sentidas y contundentes. Con influencias que van desde el pop y el rock hasta el rap, el funk y la música latina, a Skapin le gusta traspasar los límites sin perder su fuerte identidad.

