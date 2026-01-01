Concert Skapin ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Skapin

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure





2026-01-09 20:30:00





2026-01-09

Pop-rock.

Skapin propose un univers riche et décalé où se mêlent des mélodies pop et de l’instrumental rock, porté par des textes sincères et percutants.

Avec des influences qui vont de la pop au rock, en passant par le rap, le funk et la musique latine, Skapin aime repousser les limites tout en gardant une identité forte. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

Concert Skapin

