CONCERT Skarra Mucci & Manudigital Rodez

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : Jeudi 2025-11-06

CONCERT Skarra Mucci & Manudigital, jeudi 6 novembre à 20h, à la salle de concert Le Club, Rodez

SKARRA MUCCI x MANUDIGITALREGGAE DANCEHALL

Après avoir arpenté les scènes du monde entier, les deux figures emblématiques du reggaedancehall Skarra Mucci et Manudigital annoncent une tournée commune exclusive en 2025, le Ragga Blasta Tour ! Skarra Mucci, célèbre MC jamaïcain, mondialement connu et surnommé le Dancehall President , s’allie à Manudigital, qui s’est imposé comme l’un des plus grands producteurs d’Europe. Au programme un live électrisant composé de tous leurs plus gros hits soigneusement orchestré par les deux artistes. Porté par l’énergie communicative de Skarra Mucci et servi par la versatilité de Manudigital derrière ses machines. Le duo proposera un show explosif oscillant entre reggae-dancehall, dub et hip hop en passant par la bass music. Manudigital est capable d’enchainer sur scène ses tubes remixés à la sauce ragga-jungle et Skarra Mucci avec son flow imparable pose ses paroles sur des riddims divers et variés. Ce concert promet d’être un véritable voyage musical qui mélangera les genres à l’image de ces deux artistes !

ELEKTRO JANEDJ sTeCkY

Collectif de DJ à géométrie variable, articulé autours d’une envie de folie, de découverte et de partage musical. Découvrez l’énergie contagieuse de notre dancefloor. Cet élan collectif se nomme Elektro Jane, et attachez vous à votre liane, ça va balancer… .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

English :

CONCERT: Skarra Mucci & Manudigital, Thursday, November 6, 8pm, at Le Club concert hall, Rodez

German :

KONZERT: Skarra Mucci & Manudigital, Donnerstag, 6. November, 20 Uhr, im Konzertsaal Le Club, Rodez

Italiano :

CONCERTO: Skarra Mucci & Manudigital, giovedì 6 novembre alle 20.00, presso la sala concerti Le Club, Rodez

Espanol :

CONCIERTO: Skarra Mucci & Manudigital, jueves 6 de noviembre a las 20:00 h, en la sala de conciertos Le Club, Rodez

