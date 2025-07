Concert Skorbut Camaret-sur-Mer

Concert Skorbut Camaret-sur-Mer mercredi 6 août 2025.

Concert Skorbut

CHEZ GERMAINE Camaret-sur-Mer Finistère

Début : 2025-08-06 21:30:00

fin : 2025-08-06 23:30:00

2025-08-06

Voilà deux ans et demi que naquit Skorbut, des profondeurs de la rade de Brest, d’un amour

inconditionnel pour les potes, la bière et un mélange de différentes influences musicales, plutôt

percutantes et sonores. Les membres du projet, déjà copains auparavant, se sont un beau jour réuni

pour composer leur premier morceau intitulé Sans foi ni loi .

Les répétitions devinrent alors régulières, à Plougastel.

De ces sessions émanèrent au fil des mois de nouvelles compositions, tantôt aux accents politiques,

tantôt grivois, parfois dans la douleur, mais surtout dans le plaisir de jouer ensemble. Clem (Auteur-

interprète), Tangash (Guitare), Clem (Guitare), Titou (Batterie) et Adrien (Basse) seront ravis de

scander avec un public énervé leur hymne favori : BIERE ET POTES .

CHEZ GERMAINE Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 73 37 50

