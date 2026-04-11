Concert Slans Café associatif des Gallets Rennes
Concert Slans Café associatif des Gallets Rennes dimanche 19 avril 2026.
Concert Slans Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 19 avril, 16h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Reprises de classique du rock, mais pas que !!!
Les Slans, c’est un groupe de rock formé entre potes du lycée il y a 1 an.
Au programme: des reprises de classique du rock ainsi que leurs propres sons en concert.
On vous attend nombreux !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-19T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-19T17:30:00.000+02:00
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http://www.cafedesgallets.fr/
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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