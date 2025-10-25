Concert Slavo-Balkanique Slivovitsa La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Concert Slavo-Balkanique Slivovitsa La Numéro 3 Riec-sur-Bélon samedi 25 octobre 2025.

Concert Slavo-Balkanique Slivovitsa

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 22:30:00

2025-10-25

Slivovitsa, le groupe est né en 2013 d’une longue histoire de cœur et de vie avec l’Europe centrale, et notamment la Pologne, point de départ de l’aventure. Les rencontres, les amitiés, les voyages, les découvertes de ces cultures ont créé la couleur et les rythmes du groupe.

Les musicien.ne.s de Slivovitsa vous embarquent dans un voyage tantôt tendre, tantôt dynamique mais toujours joyeux et festif.

Ils s’inspirent des musiques et chants traditionnels de Pologne, Biélorussie, Ukraine, Roumanie…, parfois même klezmer ou tziganes, auxquels ils apportent des arrangements personnels qui confèrent à leur musique son caractère très actuel.

Bienvenue dans l’univers de Slivovitsa !

Emmanuelle Pelé chant, clarinette, accordéon

Fabienne Le Gall chant, clarinette, saxophones, flûte, sopilka .

