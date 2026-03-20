CONCERT SLIM PAUL, MICKAEL MAZALEYRAT ET MANU PANIER

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Pistouflerie vous propose un concert trio blues

Slim Paul, Manu Panier & Mickaël Mazaleyrat se retrouvent pour la première fois en trio sur la scène de La Pistouflerie. Trois musiciens bien connus de la scène du Sud-Ouest, réunis autour d’un répertoire blues, rock et folk, entre groove, liberté et complicité de jeu. Un concert tout en nuances, ancré dans le son roots et le plaisir du live.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie presents a blues trio concert

L’événement CONCERT SLIM PAUL, MICKAEL MAZALEYRAT ET MANU PANIER Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE