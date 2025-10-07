Concert Slow Down Vignacourt
Concert Slow Down Vignacourt mercredi 18 mars 2026.
Mercredi 18 mars 18h30 Salle des fêtes de Vignacourt
Avec la participation de l’école de musique Nièvre et Somme
Slow Down est un quartet acoustique atypique, intimiste, entre le jazz, la folk et la
musique de chambre.
L’ensemble est né de l’envie de créer un projet musical traitant du ralentissement, de
l’écoute, du lâcher-prise. À travers des compositions originales, Slow Down tente de
réinventer la pause musicale.
Deux tubistes alternent entre euphonium, flugabone et tuba basse, un guitariste égrène
ses harmonies et tous soutiennent la voix d’une violoniste chanteuse. Les musiciens
étirent le temps sur des grooves lancinants, des mélodies enrubannées et des harmonies
délicates et ciselées. Leur musique retient, envoûte, captive.
Slow Down est la rencontre de quatre fortes personnalités musicales, une formation
incongrue d’une surprenante homogénéité.
Payant Tout public
Durée 1h30
Infos et réservation au 03.22.39.40.48 ou à h.parent@nievresomme.fr
English :
Wednesday, March 18 6:30 p.m. Salle des fêtes de Vignacourt
Concert Slow Down
With the participation of the Nièvre et Somme music school
Slow Down is an atypical, intimate acoustic quartet, somewhere between jazz, folk and
chamber music.
The ensemble was born of a desire to create a musical project about slowing down, listening
listening and letting go. Through original compositions, Slow Down attempts to
reinvent the musical pause.
Two tuba players alternate between euphonium, flugabone and bass tuba
and all support the voice of a singing violinist. The musicians
musicians stretch out time with haunting grooves, swirling melodies and delicate, chiselled harmonies
harmonies. Their music holds, bewitches and captivates.
Slow Down is the meeting of four strong musical personalities, a surprisingly
of surprising homogeneity.
Paying All audiences
Duration 1h30
Information and booking: 03.22.39.40.48 or h.parent@nievresomme.fr
