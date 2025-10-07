Concert Slow Down Vignacourt

Concert Slow Down

rue Godard Dubuc Vignacourt Somme

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Mercredi 18 mars 18h30 Salle des fêtes de Vignacourt

Concert Slow Down

Avec la participation de l’école de musique Nièvre et Somme

Slow Down est un quartet acoustique atypique, intimiste, entre le jazz, la folk et la

musique de chambre.

L’ensemble est né de l’envie de créer un projet musical traitant du ralentissement, de

l’écoute, du lâcher-prise. À travers des compositions originales, Slow Down tente de

réinventer la pause musicale.

Deux tubistes alternent entre euphonium, flugabone et tuba basse, un guitariste égrène

ses harmonies et tous soutiennent la voix d’une violoniste chanteuse. Les musiciens

étirent le temps sur des grooves lancinants, des mélodies enrubannées et des harmonies

délicates et ciselées. Leur musique retient, envoûte, captive.

Slow Down est la rencontre de quatre fortes personnalités musicales, une formation

incongrue d’une surprenante homogénéité.

Payant Tout public

Durée 1h30

Infos et réservation au 03.22.39.40.48 ou à h.parent@nievresomme.fr

rue Godard Dubuc Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 40 48 h.parent@nievresomme.fr

English :

Wednesday, March 18 6:30 p.m. Salle des fêtes de Vignacourt

Concert Slow Down

With the participation of the Nièvre et Somme music school

Slow Down is an atypical, intimate acoustic quartet, somewhere between jazz, folk and

chamber music.

The ensemble was born of a desire to create a musical project about slowing down, listening

listening and letting go. Through original compositions, Slow Down attempts to

reinvent the musical pause.

Two tuba players alternate between euphonium, flugabone and bass tuba

and all support the voice of a singing violinist. The musicians

musicians stretch out time with haunting grooves, swirling melodies and delicate, chiselled harmonies

harmonies. Their music holds, bewitches and captivates.

Slow Down is the meeting of four strong musical personalities, a surprisingly

of surprising homogeneity.

Paying All audiences

Duration 1h30

Information and booking: 03.22.39.40.48 or h.parent@nievresomme.fr

L’événement Concert Slow Down Vignacourt a été mis à jour le 2025-10-07 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme