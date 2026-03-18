Concert Smart Hobos

Salle des fêtes de la Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Ce combo bordelais surfe sur la musique noire & blanche américaine du début des années 50 (Rockin’blues & Country)

Deux formules

Concert seul 10 € (gratuit pour les moins de 12ans)

Paëlla + concert 15€ uniquement sur réservation avant le 8 avril 2026

Café offert

Buvette sur place

Ouverture des portes à 19h00 Concert 20h30

Réservation informations au 06.77.35.19.94 .

Salle des fêtes de la Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 35 19 94

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English : Concert Smart Hobos

L’événement Concert Smart Hobos Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides