CONCERT SMECTAL

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La Pistouflerie vous propose un concert rock-métal !

Ovni de la scène rock-métal, Smectal, c’est la rencontre hasardeuse entre le second degré et la puissance du riff, un son sérieux servi par des personnages cons. Entre rage électrique, mélodies envoûtantes et influences qui dépassent les étiquettes, Smectal continue de tracer une route à part, nourrie par l’urgence et les contrastes. Pour suer ta bière sur le mosh pit, avec le sourire.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Pistouflerie presents a rock-metal concert!

L’événement CONCERT SMECTAL Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-01-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE