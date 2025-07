Concert Smhylie au Casino de Jonzac Zac du Val de Seugne Jonzac

Concert Smhylie au Casino de Jonzac Zac du Val de Seugne Jonzac vendredi 15 août 2025.

Concert Smhylie au Casino de Jonzac

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Smhylie est une artiste soul-pop à la voix chaleureuse et envoûtante. Elle revisite des classiques et propose ses compositions originales avec sensibilité et énergie

.

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

Smhylie is a soul-pop artist with a warm, bewitching voice. She revisits classics and offers her own original compositions with sensitivity and energy

German :

Smhylie ist eine Soul-Pop-Künstlerin mit einer warmen und einnehmenden Stimme. Sie interpretiert Klassiker neu und bietet ihre Eigenkompositionen mit Sensibilität und Energie an

Italiano :

Smhylie è un’artista soul-pop con una voce calda e ammaliante. Rivisita i classici e propone le sue composizioni originali con sensibilità ed energia

Espanol :

Smhylie es una artista de soul-pop con una voz cálida y hechizante. Revisita clásicos y ofrece sus composiciones originales con sensibilidad y energía

L’événement Concert Smhylie au Casino de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2025-07-29 par Offices de Tourisme de Jonzac