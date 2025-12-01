Concert Smile Gospel La Crèche

Concert Smile Gospel La Crèche samedi 20 décembre 2025.

Concert Smile Gospel

21 Route de Mougon La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2025-12-20

Smile Gospel, est une chorale de gospel contemporain niortaise créée en 2018 et composée de plus de 50 chanteurs. .

21 Route de Mougon La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

