Concert Smoky Boat – Sortie de résidence, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Concert Smoky Boat – Sortie de résidence Vendredi 13 mars, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

participation libre mais nécessaire

Début : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T23:00:00+01:00

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie

Concert Smoky Boat – Sortie de résidence musique des balkans