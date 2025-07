Concert Snapshot Théâtre de plein air Moyenmoutier

Concert Snapshot Théâtre de plein air Moyenmoutier samedi 19 juillet 2025.

Concert Snapshot

Théâtre de plein air Abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 20:00:00

fin : 2025-07-19 22:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Venez vous amuser avec Snapshot et son univers Soul et Rock n’Roll !Tout public

0 .

Théâtre de plein air Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

English :

Come and have fun with Snapshot and its Soul and Rock n’Roll universe!

German :

Haben Sie Spaß mit Snapshot und seinem Soul- und Rock n’Roll-Universum!

Italiano :

Unitevi al divertimento con gli Snapshot e il loro sound Soul e Rock n’ Roll!

Espanol :

¡Únete a la diversión con Snapshot y su sonido Soul y Rock n’ Roll!

L’événement Concert Snapshot Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-07-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES