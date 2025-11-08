Concert So British… Rue Faber Dinard

Concert So British…

Rue Faber Eglise Anglicane Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-11-08 18:00:00

Musique live orgue et saxophone.

En partenariat avec Musiques Rive Gauche.

Programme:

– Handel

-Elgar

-Purcell

– Clarke

-Stanley

– Whitlock

-Williams

Les fonds récoltés contribueront à la rénovation de toit de l’église anglicane.

Billetterie:

– Sur place le soit du concert

– En ligne sur sobritishconcert.eventbrite.co.uk .

Rue Faber Eglise Anglicane Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

