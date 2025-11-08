Concert So British… Rue Faber Dinard
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Musique live orgue et saxophone.
En partenariat avec Musiques Rive Gauche.
Programme:
– Handel
-Elgar
-Purcell
– Clarke
-Stanley
– Whitlock
-Williams
Les fonds récoltés contribueront à la rénovation de toit de l’église anglicane.
Billetterie:
– Sur place le soit du concert
– En ligne sur sobritishconcert.eventbrite.co.uk .
Rue Faber Eglise Anglicane Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
