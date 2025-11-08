Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert So British… Rue Faber Dinard

Début : 2025-11-08 18:00:00
Musique live orgue et saxophone.
En partenariat avec Musiques Rive Gauche.

Programme:
– Handel
-Elgar
-Purcell
– Clarke
-Stanley
– Whitlock
-Williams

Les fonds récoltés contribueront à la rénovation de toit de l’église anglicane.

Billetterie:
– Sur place le soit du concert
– En ligne sur sobritishconcert.eventbrite.co.uk   .

