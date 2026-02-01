Concert So Gospel

Eglise St Pierre Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Concert de gospel du groupe So Gospel à l’église St Pierre de Bar-sur-Aube le Samedi 28 Février à 20h30.

Billetterie en ligne sur les sites marchands habituels (Ticketmaster, Fnac…). .

Eglise St Pierre Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est contact@sogospel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert So Gospel Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne