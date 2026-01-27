Concert So Gospel Place du Général Leclerc Beaune

Concert So Gospel

Basilique notre Dame de Beaune, Beaune

2026-02-23 20:30:00

2026-02-23

Depuis 2009 So Gospel parcourt la France et l’étranger avec un spectacle Gospel exceptionnel. Un moment unique à partager en famille ou entre amis pour chanter et danser sur des musiques traditionnelles, contemporaines gospel.

Vivez également le message de cette musique empreinte de spiritualité.

Composé de 6 chanteurs, issus des plus grandes chorales de gospel de France, certains d’entre eux ont chanté avec Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi… .

contact@sogospel.fr

