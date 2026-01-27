Concert So Gospel Place du Général Leclerc Beaune
Concert So Gospel
Place du Général Leclerc Basilique notre Dame de Beaune Beaune Côte-d’Or
Tarif : 14.99 – 14.99 – 19.99 EUR
Début : 2026-02-23 20:30:00
fin : 2026-02-23
2026-02-23
Depuis 2009 So Gospel parcourt la France et l’étranger avec un spectacle Gospel exceptionnel. Un moment unique à partager en famille ou entre amis pour chanter et danser sur des musiques traditionnelles, contemporaines gospel.
Vivez également le message de cette musique empreinte de spiritualité.
Composé de 6 chanteurs, issus des plus grandes chorales de gospel de France, certains d’entre eux ont chanté avec Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi… .
Place du Général Leclerc Basilique notre Dame de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 9 53 61 44 65 contact@sogospel.fr
